Amsterdam gaat de strijd aan met lawaaimotoren

De gemeente Amsterdam bindt de strijd aan met lawaaiige motoren en auto's. Borden laten zien als de herrie te groot is. Later worden de meldingen vervangen door automatische boetes, meldt Het Parool.

Motoren en bromfietsen zijn de grootste bron van geluidshinder in Amsterdam, blijkt uit onderzoek van de GGD Amsterdam. Van de volwassen Amsterdammers zegt 19 procent ernstige geluidshinder te ondervinden door motorfietsen. De brom- en snorfietsen volgen met 18 procent. Het gaat volgens de gemeente niet alleen om overlast: langdurige blootstelling aan geluid kan ook effect hebben op de gezondheid.

In de strijd tegen verkeersherrie begint vandaag een proef met lawaaidisplays op de Stadhouderskade in de binnenstad en de Molenaarsweg in Noord. Eind deze maand komen daar geluidsmeters bij aan de Europaboulevard in Zuid en aan Tussen Meer in Nieuw-West. Dit moet uiteindelijk leiden tot het plaatsen van 'lawaaiflitspalen', die automatisch een bekeuring sturen naar bestuurders die te veel herrie maken met hun voertuig. Amsterdam trekt voor de proef samen op met Rotterdam, waar ook zulke borden komen.