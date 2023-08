Trump krijgt tien dagen om zich ‘over te geven’ in Georgia

Openbaar aanklager Fani Willis heeft de Amerikaanse oud-president Donald Trump en achttien anderen tot uiterlijk 25 augustus gegeven om zich "vrijwillig over te geven" in een zaak wegens aanzetten tot verkiezingsfraude in 2020 in de staat Georgia. Als de aangeklaagden zich niet voor die tijd melden bij de autoriteiten, kunnen ze mogelijk worden gearresteerd. De grand jury, die maandag besloot Trump aan te klagen, heeft volgens Willis arrestatiebevelen uitgevaardigd voor de aangeklaagden. Dat is de normale procedure volgens de wetten van Georgia. De openbaar aanklager geeft de beklaagden eerst anderhalve week de kans zichzelf te melden en arrestatie te voorkomen. Willis zegt ook dat ze de zaak binnen zes maanden voor de rechter wil krijgen. Bij een veroordeling om "afpersing", wat centraal staat in deze zaak, hangt Trump maximaal twintig jaar cel boven het hoofd. In 2024 wil Donald Trump opnieuw een gooi naar het presidentschap doen. Hij mag zich volgens de Amerikaanse wet ook kandidaat stellen terwijl hij wordt aangeklaagd en zelfs wanneer hij zou worden veroordeeld. Naast de zaak in Georgia lopen er nog meerdere rechtszaken tegen Trump, zowel op federaal niveau als op staatsniveau. Voor de rechtbank in Atlanta, de hoofdstad van Georgia, zijn hekken geplaatst om een mogelijke toestroom van Trump-supporters en demonstranten tegen te houden.