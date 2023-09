Belgische motorrijder crasht en ligt twee dagen zwaargewond langs Franse snelweg

Een jonge Vlaming crashte op de autostrade in Zuid-Frankrijk en dook van de weg af. Hij lag twee dagen zwaargewond tien meter lager in de berm, waar hij zich met veel pijn en moeite uit omhoog trok. Uiteindelijk zag een alerte automobilist hem op de vluchtstrook liggen.

Talloze botbreuken

De 20-jarige Belg vloog van de tolweg af op de A75 tussen Clermont-Ferrand en Montpellier, en klaarblijkelijk zag niemand het ongeluk gebeuren. Ook zijn motor verdween uit ver zicht. De zwaargewonde jongen had talloze breuken en helse pijnen, maar was helemaal op zichzelf aangewezen. Centimeter voor centimeter worstelde hij zich omhoog richting de vluchtstrook.

48 uur geen eten of drinken

Hij had geen eten of drinken, maar wist twee dagen lager, op zondagmiddag toch het asfalt te bereiken. Daar zag de 18-jarige automobilist Diego Rodriguez hem liggen. “Ik dacht dat het een vuilniszak was, maar zag plots iets bewegen”, zegt hij tegen HLN. “Hij vroeg of ik iets te eten en drinken had en hij wou zijn helm uitdoen. Maar dat weigerde ik. Ik wilde wachten tot de hulpdiensten er waren.”

Helm nog op

“Hij zei dat hij er al vijf dagen lag. Maar ik geloofde hem niet. Er was ook geen motor te zien”, gaat Diego verder. “Ongelooflijk dat hij nog bij bewustzijn was. Het leek wel alsof hij geen tijdsbesef meer had.” De motorrijder werd per helicopter naar een ziekenhuis in Montpellier gebracht. Hij is niet meer in levensgevaar en herstelt nu van zijn vreselijke avontuur.