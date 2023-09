Wat zijn de regels voor een deurbel met camera?

Slimme deurbellen zijn aan een enorme opmars bezig in de Nederlandse straten. Er hangen sinds het begin van dit jaar maar liefst 1,2 miljoen deurbellen met een ingebouwde camera naast de deur. Dit is voor veel huiseigenaren een veilig idee, maar anderen ergeren zich aan het constante filmen. Aan welke regels moet je je houden bij de installatie van een slimme deurbel?

Je mag een deurbel met ingebouwde camera niet zomaar richting de openbare weg of je buren ophangen. Hij moet gericht zijn op je privéterrein en de camera moet goed zichtbaar zijn, anders moet je een bord ophangen met de tekst 'hier is cameratoezicht'. Het filmen van de openbare weg is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), legt consumentenplatform Radar uit. Een uitzondering geldt bij een redelijk belang, zoals een juwelier die moet vrezen voor ramkraken.

Sommige deurbellen kun je instellen zodat gezichten van voorbijgangers onherkenbaar worden gemaakt en alleen jouw eigen terrein wordt gefilmd. Ook bij het bewaren van de beelden moet je voldoen aan de privacyregels. Een bewaartermijn van 24 uur wordt hierbij aanbevolen. Opgenomen mensen hebben het recht om de beelden te bekijken.

Denk je dat je filmende buur zich niet aan de regels houdt, ga dan het gesprek aan. Baadt dit niet, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze toezichthouder kan adviseren, bemiddelen of een brief sturen naar de eigenaar van de camera met daarin de regels omtrent camera's rondom het huis. Ze hebben de bevoegdheid om uiteindelijk ook handhavend op te treden bij een overtreding.