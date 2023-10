Is het mogelijk om je kind te onterven?

Als je al jaren geen of slecht contact hebt met je kind, is het dan mogelijk om hem of haar te onterven? Kinderen zijn automatisch erfgenaam en blijven altijd recht houden op een 'legitieme portie', maar het is wel degelijk mogelijk om je kind gedeeltelijk te onterven.

Ouders die langdurig of heftig ruzie hebben met hun nazaten – of hun zoon of dochter kampt bijvoorbeeld met een verslaving – kunnen naar de notaris gaan om hun kind te onterven. Maar, zo waarschuwt financieel planner Iris Brik in het AD: “Ook een onterfd kind heeft wettelijk recht op een ‘legitieme portie’ van de erfenis.”

Legitieme portie

Dit erfdeel is de helft van het deel waar een kind normaal gesproken (zonder testament) recht op zou hebben. “Stel dat er drie kinderen en een partner zijn. Dan krijgen zij, als er geen testament is, ieder een kwart van de erfenis. Als één van de kinderen onterfd is, heeft hij of zij nog altijd recht op de helft daarvan oftewel een achtste deel”, rekent Brik voor. “Er is ooit sprake van geweest de legitieme portie af te schaffen, maar dat stuitte op principiële rechtsovertuigingen.”

Om een onzekere situatie bij andere kinderen te voorkomen, adviseert financieel adviseur Henk Perrée om een onterfd kind wel op te nemen in het testament. Een zoon of dochter heeft na het overlijden van een ouder vijf jaar de tijd om hun deel van de erfenis op te eisen. “De andere kinderen hebben de erfenis soms al uitgegeven en moeten dan alsnog het deel voor hun onterfde broer of zus ophoesten.”

Legataris

Krijgt een onterfd kind alleen een geldbedrag toegekend, dan is hij of zij geen erfgenaam, maar legataris – iemand die recht heeft op een legaat. “Hij of zij krijgt een deel van de erfenis - een geldbedrag - maar mag niet aan tafel zitten bij het afwikkelen van de nalatenschap of om bijvoorbeeld te tekenen voor de verkoop van een woning”, legt Perrée uit.