Regen, ongelukken en seinstoringen: Uitzonderlijk veel vertraging op de weg én op het spoor

Het was vanochtend geen pretje om naar het werk te gaan. Regen, duisternis, ongelukken, seinstoringen en een dier op het spoor zorgden voor lange vertragingen. Op het hoogtepunt om half negen stond er zo'n duizend kilometer file, meldt de ANWB.

Uitzonderlijk

Hier en daar hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. “Dat is best uitzonderlijk”, zegt Robert Vriezen van ANWB Verkeersinformatie tegen het AD. “Het is langer donker, het regent en we hadden vroeg op de ochtend al wat aanrijdingen, waardoor wegen deels werden afgesloten. Dan is het aanschuiven en doormodderen.” Op donderdag is het net als dinsdag extra druk in de spits, omdat er dan relatief veel mensen naar kantoor gaan.

Recorddrukte

De filezwaarte (lengte maal de duur van de file) is dit jaar met 19 procent gestegen, de effecten van het thuiswerkadvies en buiten de spitsuren reizen zijn tenietgedaan. Op vrijwel alle werkdagen zijn er meer files; het is nog nooit zo druk geweest op de Nederlandse wegen.

Regen en vakantiedrukte

De verwachting is dat automobilisten ook vrijdag weer mogen aansluiten in een lange rij voertuigen. Zowel de ochtend- als avondspits lijkt te maken te krijgen met regen. Hierbovenop komt nog de extra drukte vanwege het begin van de herfstvakantie in regio Midden en regio Zuid.