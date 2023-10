Defensie Israël erkent zaterdag tegen Hamas te hebben gefaald

Het Israëlische leger geeft toe te hebben gefaald toen zaterdag de islamitische Hamasbeweging vanuit de Palestijnse Gazastrook Israël binnenviel. "De Israëlische defensiekrachten zorgen voor de veiligheid van het land en zijn burgers en zaterdagochtend hebben we dat in het gebied grenzend aan de Gazastrook niet gedaan", aldus de hoogste militair van het land, Herzi Halevi. Het is de eerste publieke verklaring van de chef-staf van de krijgsmacht, vergelijkbaar met de commandant der strijdkrachten in Nederland, sinds de uitbraak van de oorlog tussen Hamas en Israël. Halevi erkent fouten. De strijdkrachten konden het binnendringen van Hamas en ook de daaropvolgende slachting van burgers niet voorkomen. "We zullen leren, we zullen onderzoeken, maar nu is het tijd voor oorlog", aldus Halevi volgens Israëlische media. Hij benadrukt ook dat Israël al het mogelijke zal doen om de gijzelaars terug te halen die door Hamas en andere islamitische groeperingen naar de Gazastrook zijn ontvoerd.