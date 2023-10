Meer dan een miljoen inwoners van Gaza moeten van Israel binnen 24 uur verhuizen

Het Israëlische leger heeft de Verenigde Naties donderdag geïnformeerd dat de 1,1 miljoen Palestijnen in Gaza binnen de komende 24 uur naar het zuiden van de enclave moeten verhuizen, zei een woordvoerder van de VN. De Palestijnen vrezen dat dit een voorbode kan zijn van een gepland Israëlische grondoffensief.

"Het is volgens de Verenigde Naties onmogelijk dat zulke bewegingen plaatsvinden zonder verwoestende humanitaire gevolgen", zei een woordvoerder van de VN in een verklaring.

"Als het wordt bevestigd, doen de VN een dringend beroep om zo'n bevel in te trekken om wat toch al een tragedie is niet in een rampzalige situatie te laten veranderen", zei hij.

VN-personeel

Het Israëlische leger gaf niet onmiddellijk commentaar over de waarschuwing, ook de Israëlische VN-afvaardiging reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Volgens de VN-woordvoerder was het bevel ook van toepassing op alle VN-personeel en mensen die onderdak kregen in VN-faciliteiten, waaronder scholen, gezondheidscentra en klinieken.