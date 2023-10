Nederlandse topadvocaat Yehudi Moszkowicz verdacht in Belgisch drugsdossier

Yehudi Moszkowicz, de Nederlandse advocaat van Flor Bressers, is eind vorige maand in België in verdenking gesteld als lid van een criminele organisatie, meldt de Belgische krant De Standaard.

Advocaat Yehudi Moszkowicz, een telg van de bekende Nederlandse advocatenfamilie Moszkowicz, werd volgens onze informatie eind september gearresteerd toen hij in de gevangenis van Beveren zijn cliënt, de vermoedelijke drugsbaron Flor Bressers, kwam opzoeken. Het federaal parket bevestigt die informatie.

"De advocaat werd opgepakt in het kader van een dossier van het federaal parket. Hij werd na verhoor in verdenking gesteld wegens lidmaatschap van een criminele organisatie" zegt woordvoerder Eric Van Der Sypt. "De onderzoeksrechter heeft hem daarna vrijgelaten onder voorwaarden."