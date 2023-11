Reuters: Hamas bereid tot deal over tientallen gijzelaars

Bij onderhandelingen over een deal in de oorlog tussen Hamas en Israël zou Hamas hebben ingestemd met "de contouren van een deal". Persbureau Reuters meldt op basis van een anonieme bron dat de organisatie bereid zou zijn om gijzelaars vrij te laten, in ruil voor een tijdelijk bestand van drie dagen en humanitaire hulp. Er wordt gesproken over de vrijlating van zo'n vijftig burgers die vastgehouden worden in Gaza, zegt een functionaris die gebrieft is over de deal. Israël zou een onbekend aantal Palestijnse vrouwen en kinderen uit de gevangenis vrijlaten en meer humanitaire hulp toelaten tot het oorlogsgebied. Volgens het persbureau kan Hamas zich in grote lijnen in deze afspraken vinden, maar wil Israël nog details uitwerken. Er wordt over een deal gesproken met bemiddelaars uit Qatar, in samenspraak met de Verenigde Staten. Als er inderdaad vijftig gijzelaars worden vrijgelaten, zou dat het grootste aantal gevangenen zijn dat weer op vrije voeten komt sinds de grootschalige ontvoeringen op 7 oktober.