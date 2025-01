A12 bij Den Haag weer open na blokkade XR

DEN HAAG (ANP) - De A12 bij Den Haag is weer vrijgegeven na een urenlange blokkade van Extinction Rebellion (XR). Dat meldt de gemeente Den Haag. De blokkade van de Utrechtsebaan, zoals het Haagse gedeelte van de A12 heet, was rond 16.00 uur voorbij. Daarna duurt het altijd nog even voordat alle afzettingen zijn weggehaald, legt een medewerker van ANWB Verkeersinformatie uit. Iets voor 17.30 uur was dat afgerond en is de weg in beide richtingen vrijgegeven.

Volgens de verkeersinformatiedienst van de ANWB was het op omliggende wegen drukker door de XR-blokkade. Zo weken veel mensen uit naar de N14 bij Leidschendam en was het ook druk in de Victory Boogie Woogietunnel, die onderdeel is van de Rotterdamsebaan en ook van en naar Den Haag leidt.

Klimaatactivisten blokkeerden zaterdagmiddag op diverse plekken verkeersknooppunten in Den Haag. Behalve op de Utrechtsebaan waren er ook protesten op de hoek van de Koningskade en de Zuid-Hollandlaan. De politie heeft de blokkades beëindigd en zette daarbij onder meer waterkanonnen in.

Met hun protest willen de XR-actievoerders afdwingen dat de politiek een einde maakt aan de zogeheten fossiele subsidies, waarmee onder meer belastingvoordelen worden bedoeld die bedrijven stimuleren om fossiele brandstoffen te gebruiken.