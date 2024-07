Aan eind van chaotisch debat toch nog warme woorden voor Schoof

DEN HAAG (ANP) - Aan het eind van een hard en soms chaotisch debat over de regeringsverklaring waren er toch ook nog warme woorden voor de nieuwe minister-president, de partijloze Dick Schoof. "Een baken van rust", oordeelde Chris Stoffer van de SGP. Ook Joost Eerdmans (JA21) heeft "waardering" voor de opvolger van Mark Rutte.

"Ik zie goede intenties bij de nieuwe premier", zei Laurens Dassen van de pro-Europese partij Volt. Verder had hij weinig goede woorden over voor het debat en noemde het een "parlementair dieptepunt", net als DENK-leider Stephan van Baarle. Jimmy Dijk (SP) sprak van "slecht theater" en "een shitshow" dat het land geen steek verder heeft gebracht.

Mirjam Bikker van de ChristenUnie vond ook dat de leider van het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB "complimenten" verdient. Wel hekelde ze dat de regeringspartijen Schoof niet te hulp kwamen toen hij onder vuur lag. "Het is van de zotte dat ik hier met meneer Bontenbal (CDA) nota bene de premier in eerste instantie stond te verdedigen."

Knotsgekke dagen

Ook de coalitiepartijen lieten zich uiteindelijk niet onbetuigd. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas vond dat Schoof het "fantastisch" had gedaan. "Standvastig, rustig, goed in debat gegaan, steeds weer antwoord geven in twee knotsgekke dagen. Dat geeft mij nog meer vertrouwen in deze minister-president hoe hij dit kabinet gaat leiden."

VVD'er Dilan Yeşilgöz zei "respect" te hebben voor de "beheerste wijze" waarop de nieuwe premier het debat heeft gevoerd. Pieter Omtzigt van NSC vond de beantwoording van de premier "helder" en "to the point". Maar net als veel anderen zei hij deze dag niet trots te zijn op de Tweede Kamer. "We hebben het land niet een dienst bewezen."

Schouwspel

Schoof was niet even sterk in zijn beantwoording, vond Rob Jetten van D66. Hij zei meer te verwachten van de premier van alle Nederlanders. "Meer leiderschap graag." Ook Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand zag "geen fraai schouwspel". "Jij-bakken, het slachtoffer uithangen, het is nu alweer de schuld van de oppositie dat het totale chaos was vandaag. Ja, wat denk je als je zo'n kabinet aan de macht helpt." Volgens haar is duidelijk dat Dilan Yeşilgöz en Pieter Omtzigt "Geert Wilders totaal niet aankunnen. Vandaag is gebleken dat dit ook geldt voor de premier."

Timmermans noemde het "een treurige dag". Dat het weinig over de inhoud ging, rekent hij het kabinet aan en de premier die "helderder had kunnen antwoorden". De GroenLinks-PvdA-leider is bezorgd. Hij wenst de premier en het kabinet "sterkte en succes om dit overeind te houden in het landsbelang, maar ik vrees dat dit niet zal lukken, omdat de verdeeldheid veel te groot is en het onderling vertrouwen volstrekt afwezig lijkt".