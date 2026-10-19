Aantal aanhoudingen na rellen Frankrijk opgelopen tot ruim 2500

PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk zijn meer dan 2500 mensen opgepakt voor hun deelname aan de rellen van afgelopen weekend, meldde minister van Justitie Gérald Darmanin in het journaal. Volgens hem zijn 67 mensen vastgezet en zijn er "tientallen" strafzaken geopend.

Zondag werd al bekend dat zeker 1800 mensen waren aangehouden bij de onrust van zaterdag. Daar kwamen zondag en maandag nieuwe ongeregeldheden bij. Ruim 3000 winkels werden beschadigd bij plunderingen en vernielingen. De schade wordt geschat op honderden miljoenen euro's.

En nog lang niet alle daders zijn gepakt. Darmanin zei in het journaal dat de politie gezichtsherkenning op sociale media gebruikt om ze op te sporen.