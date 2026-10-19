ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal aanhoudingen na rellen Frankrijk opgelopen tot ruim 2500

Samenleving
door anp
anp191026169 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk zijn meer dan 2500 mensen opgepakt voor hun deelname aan de rellen van afgelopen weekend, meldde minister van Justitie Gérald Darmanin in het journaal. Volgens hem zijn 67 mensen vastgezet en zijn er "tientallen" strafzaken geopend.
Zondag werd al bekend dat zeker 1800 mensen waren aangehouden bij de onrust van zaterdag. Daar kwamen zondag en maandag nieuwe ongeregeldheden bij. Ruim 3000 winkels werden beschadigd bij plunderingen en vernielingen. De schade wordt geschat op honderden miljoenen euro's.
En nog lang niet alle daders zijn gepakt. Darmanin zei in het journaal dat de politie gezichtsherkenning op sociale media gebruikt om ze op te sporen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (24)

€50.000 spaargeld en toch zorgtoeslag? Dit zijn de grenzen in 2026

shutterstock_2703023917

Werk je of heb je pensioen? De grootste belastingverhoging van 2027 zit niet in het tarief, maar in grenzen die achterblijven

gandr-collage (6)

Heinen zei: geen Belastingplan zonder rechts. Zijn collega-minister Van den Brink zegt: "Dat gaan we zien"

312195273_m

Hoeveel watt kan een stekkerdoos aan? Deze apparaten zijn een gevaarlijke combinatie

generated-image (25)

Minimumloon in 2026: dit scheelt werken voor 24, 32 of 40 uur

190311864_m

€38.000 boete omdat ze hun huis niet konden betalen, hof maakt er €10.000 van

Loading