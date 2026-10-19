30% korting op stroom? Waarom je minder kunt besparen dan je denkt

Een stroomcontract met goedkope uren kan aantrekkelijk lijken. Toch zegt het kortingspercentage niet hoeveel je op de jaarrekening bespaart. Daarvoor moet je weten wanneer je stroom gebruikt, welk deel van de prijs wordt verlaagd en welke andere kosten je betaalt.

Bovendien is goedkope stroom niet automatisch avondstroom. De onderzochte aanbiedingen kennen juist ook voordeeluren midden op de dag.

Welke uren zijn daadwerkelijk goedkoper?

Eneco vermeldt bij VoordeelMomenten twee dagelijkse tijdvakken: van 10.00 tot 17.00 uur en van 22.00 tot 05.00 uur. De genoemde korting is 30% op het leveringstarief per kWh, exclusief btw en overheidsheffingen. Voor de meting en verrekening is een slimme meter nodig.

Dat is dus niet hetzelfde als 30% korting op je totale elektriciteitsrekening. De energiebelasting valt niet onder dat kortingspercentage en ook vaste kosten verdwijnen niet doordat je de vaatwasser later aanzet.

Vattenfall noemt voor TijdPrijs Trend dagelijks daluren van 12.00 tot 16.00 uur, met van oktober tot en met maart extra daluren van 01.00 tot 06.00 uur. De precieze tariefstructuur verschilt per seizoen.

Een eenvoudig rekenvoorbeeld

Om het effect van verschuiven zichtbaar te maken, gebruiken we hieronder verzonnen all-in verbruikstarieven: 30 cent per kWh in gewone uren en 26 cent in voordeeluren. Het verschil is 4 cent per verplaatste kWh. Dit zijn geen offertes van Eneco of Vattenfall.

We vergelijken hetzelfde verbruik binnen één denkbeeldig contract. Vaste kosten blijven gelijk; gas, zonnepanelen, teruglevering en een elektrische auto zijn buiten beschouwing gelaten.

Voorbeeldhuishouden Jaarverbruik Extra verbruik verschoven naar goedkope uren Besparing per jaar Alleenstaande 1.500 kWh 300 kWh €12 Gezin 3.000 kWh 900 kWh €36 Gepensioneerd stel 2.200 kWh 700 kWh €28

De verbruiken zijn gekozen rekensituaties, geen landelijke gemiddelden. Het bedrag volgt uit het verplaatste aantal kWh maal €0,04.

Niet het huishoudtype, maar het ritme bepaalt de uitkomst

Een stel dat overdag thuis is, kan apparaten mogelijk tijdens middaguren gebruiken. Voor een gezin kan een timer praktisch zijn. Een alleenstaande met weinig verbruik heeft binnen deze voorbeelden minder kWh om te verschuiven.

Maar de tabel bewijst niet dat een bepaald huishoudtype altijd beter af is. Ook een gezin kan nauwelijks flexibel verbruik hebben. De eigen metergegevens zijn belangrijker dan het etiket op het huishouden.

Vergelijk ook de rekening zonder korting

De berekende €36 voor het voorbeeldgezin is voordeel ten opzichte van hetzelfde verbruik op duurdere uren binnen ons fictieve contract. Het is geen bewezen besparing ten opzichte van een andere leverancier.

Vergelijk bij overstappen daarom de totale jaarkosten: de aangeboden tarieven, de vaste leveringskosten, eventuele bonusvoorwaarden en, indien van toepassing, gas- en terugleverkosten. Gebruik daarbij zoveel mogelijk je eigen verbruiksverdeling.

Een hoog kortingspercentage is een beginpunt voor de rekensom, niet de uitkomst. Goedkope uren worden pas een financieel voordeel als jouw verbruik en de rest van het contract erbij passen.