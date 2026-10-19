Het wordt kouder en het elektrische kacheltje komt van zolder. Het gaat in de stekkerdoos onder je bureau, naast de laptop en de waterkoker.

Daar zit het risico. Een gewone stekkerdoos kan meestal 3.500 tot 3.680 watt aan. Twee zware apparaten zitten daar al snel boven. Het aantal gaten zegt daar niets over, schrijft Manly.

Een kachel en een waterkoker samen zijn al te veel

De grens staat op de stekkerdoos zelf of op de verpakking. De meeste zijn gemaakt voor 16 ampère. Bij 230 volt is dat 3.680 watt. Er zijn ook nog modellen met een lagere grens.

Tel daarna op wat je tegelijk aanzet. Het vermogen van een apparaat staat op het typeplaatje. Twee apparaten van 2.000 watt komen samen op 4.000 watt, 320 watt boven de grens van 3.680. Dan kan de stekkerdoos oververhit raken of kortsluiting maken.

Deze apparaten vragen het meeste stroom

Vooral apparaten die stroom omzetten in warmte zijn zware verbruikers. Manly noemt deze gemiddelde vermogens:

Apparaat Vermogen Waterkoker 1.300 tot 3.000 watt Elektrische kachel of ventilatorkachel 1.500 tot 2.500 watt Koffiezetapparaat 1.300 tot 3.000 watt (Combi)magnetron 1.200 tot 3.200 watt Airfryer of frituurpan 1.500 tot 2.400 watt Föhn of stijltang 150 tot 2.400 watt

Een kachel van 2.000 watt en een waterkoker van 2.200 watt gaan samen dus over de grens. De laptop, de lamp en de router tellen nauwelijks mee.

Brandweer Nederland adviseert grote stroomverbruikers, zoals kachels en frituurpannen, rechtstreeks in het stopcontact in de muur te steken. Witgoed als de wasmachine, de droger en de vaatwasser hoort daar ook, zegt consumentenprogramma Kassa.

Twee stekkerdozen aan elkaar maken het niet veiliger

Koppel je een tweede stekkerdoos aan de eerste, dan krijg je meer gaten maar geen extra stroom. Alles loopt nog steeds via één snoer en één stopcontact. De brandweer raadt het daarom af.

“Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken.”

Een opgerolde haspel en een geknikt snoer worden heet

Gebruik je een kabelhaspel, rol hem dan helemaal af. Opgerold kan het snoer zo warm worden dat de isolatie smelt en er kortsluiting ontstaat, legt Kassa uit.

Leg snoeren ook niet onder het tapijt en laat ze niet bekneld raken achter een kast of tussen een deur. Raakt de isolatie beschadigd en komt er vocht bij, dan kan dat kortsluiting geven. Een stekkerdoos die smeult, ruik je vaak eerder dan je hem ziet. Lees zo herken je een apparaat dat smeult

Buiten heb je een stekkerdoos met IP44 of hoger nodig

Een stekkerdoos voor binnen hoort niet buiten. Een buitenmodel heeft een IP-code. IP44 betekent dat hij tegen spatwater kan. Op plekken met veel regen, stof of vuil kies je volgens Manly beter voor IP54 of IP65: hoe hoger het tweede cijfer, hoe beter hij tegen water kan. Laat ook een buitenstekkerdoos niet in de regen of in een plas liggen.

Zo check je je stekkerdoos in twee minuten

Zoek het maximale vermogen op de stekkerdoos of de verpakking. Tel de watts op van alles wat je tegelijk aanzet, met de typeplaatjes. Zet de kachel rechtstreeks in de muur. Valt je ketel juist uit, kijk dan eerst of je je koude radiator zelf weer warm krijgt. Haal gekoppelde stekkerdozen uit elkaar. Kijk of snoer en behuizing heel zijn. Zie je verkleuring of een gesmolten plek, gebruik de stekkerdoos dan niet meer.

“Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken,” waarschuwt Brandweer Nederland in zijn brochure over brandveiligheid.

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