Het wordt kouder en het elektrische kacheltje komt van zolder. Het
gaat in de stekkerdoos onder je bureau, naast de laptop en de
waterkoker.
Daar zit het risico. Een gewone stekkerdoos kan meestal 3.500 tot
3.680 watt aan. Twee zware apparaten zitten daar al snel boven. Het
aantal gaten zegt daar niets over, schrijft Manly.
Een kachel
en een waterkoker samen zijn al te veel
De grens staat op de stekkerdoos zelf of op de verpakking. De meeste
zijn gemaakt voor 16 ampère. Bij 230 volt is dat 3.680 watt. Er zijn ook
nog modellen met een lagere grens.
Tel daarna op wat je tegelijk aanzet. Het vermogen van een apparaat
staat op het typeplaatje. Twee apparaten van 2.000 watt komen samen op
4.000 watt, 320 watt boven de grens van 3.680. Dan kan de stekkerdoos
oververhit raken of kortsluiting maken.
Deze apparaten vragen
het meeste stroom
Vooral apparaten die stroom
omzetten in warmte zijn zware
verbruikers. Manly noemt deze gemiddelde vermogens:
|Apparaat
|Vermogen
|Waterkoker
|1.300 tot 3.000 watt
|Elektrische kachel of ventilatorkachel
|1.500 tot 2.500 watt
|Koffiezetapparaat
|1.300 tot 3.000 watt
|(Combi)magnetron
|1.200 tot 3.200 watt
|Airfryer of frituurpan
|1.500 tot 2.400 watt
|Föhn of stijltang
|150 tot 2.400 watt
Een kachel van 2.000 watt en een waterkoker van 2.200 watt gaan samen
dus over de grens. De laptop, de lamp en de router tellen nauwelijks
mee.
Brandweer Nederland adviseert grote stroomverbruikers, zoals kachels
en frituurpannen, rechtstreeks in het stopcontact in de muur te steken.
Witgoed als de wasmachine, de droger en de vaatwasser hoort daar ook,
zegt consumentenprogramma Kassa.
Twee
stekkerdozen aan elkaar maken het niet veiliger
Koppel je een tweede stekkerdoos aan de eerste, dan krijg je meer
gaten maar geen extra stroom. Alles loopt nog steeds via één snoer en
één stopcontact. De brandweer raadt het daarom af.
“Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken.”
Een
opgerolde haspel en een geknikt snoer worden heet
Gebruik je een kabelhaspel, rol hem dan helemaal af. Opgerold kan het
snoer zo warm worden dat de isolatie smelt en er kortsluiting ontstaat,
legt Kassa uit.
Leg snoeren ook niet onder het tapijt en laat ze niet bekneld raken
achter een kast of tussen een deur. Raakt de isolatie beschadigd en komt
er vocht bij, dan kan dat kortsluiting geven. Een stekkerdoos die
smeult, ruik je vaak eerder dan je hem ziet. Lees zo
herken je een apparaat dat smeult
.
Buiten
heb je een stekkerdoos met IP44 of hoger nodig
Een stekkerdoos voor binnen hoort niet buiten. Een buitenmodel heeft
een IP-code. IP44 betekent dat hij tegen spatwater kan. Op plekken met
veel regen, stof of vuil kies je volgens Manly beter voor IP54 of IP65:
hoe hoger het tweede cijfer, hoe beter hij tegen water kan. Laat ook een
buitenstekkerdoos niet in de regen of in een plas liggen.
Zo check je je
stekkerdoos in twee minuten
- Zoek het maximale vermogen op de stekkerdoos of de
verpakking.
- Tel de watts op van alles wat je tegelijk aanzet,
met de typeplaatjes.
- Zet de kachel rechtstreeks in de muur. Valt je
ketel juist uit, kijk dan eerst of je je
koude radiator zelf weer warm krijgt.
- Haal gekoppelde stekkerdozen uit elkaar.
- Kijk of snoer en behuizing heel zijn. Zie je
verkleuring of een gesmolten plek, gebruik de stekkerdoos dan niet
meer.
“Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken,” waarschuwt
Brandweer Nederland in zijn brochure over brandveiligheid.
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