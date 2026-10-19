Australisch parlementslid aangereden, premier spreekt van aanval

WANGARATTA (ANP) - Het Australische parlementslid Helen Haines is aangereden buiten haar kantoor. Dat melden Australische media. Volgens ABC News had de chauffeur van de wagen die haar raakte een mes bij zich en is deze persoon opgepakt. Premier Anthony Albanese spreekt van een aanval.

Volgens 7 News zou Haines zijn aangereden terwijl ze spullen uit haar achterbak haalde. Datzelfde medium schrijft dat Haines ernstig gewond is geraakt aan haar onderlichaam. Haar familie meldt dat ze medische zorg krijgt.

Volgens de politie is nog onduidelijk of de twee elkaar kenden. Naar het voorval wordt onderzoek gedaan, waarbij een antiterreurteam betrokken is.