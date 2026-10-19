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Nieuwe Amelia Earhart-zoektocht lost mysterie niet op

Samenleving
door anp
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SYDNEY (ANP/DPA) - Een nieuwe zoektocht naar het vliegtuig van luchtvaartpionier Amelia Earhart heeft het mysterie rond haar verdwijning niet opgelost. Onderzoekers wilden uitzoeken of een mysterieus object op satellietbeelden haar gecrashte toestel was. Dat lijkt niet het geval te zijn geweest.
Onderzoekers van de Amerikaanse Purdue University en instituut ALI waren afgereisd naar het onbewoonde en afgelegen Nikumaroro in Kiribati om het 'Taraia Object' te bestuderen. Ze concludeerden dat het vermoedelijk ging om aangespoelde bomen bij een zandbank.
Expeditieleider Rick Pettigrew noemde de onderzoeksreis toch een succes. "We hebben ons doel bereikt om vast te stellen wat het Taraia Object was."
Wel blijft het lot van Earhart onopgehelderd. Ze verdween toen ze in 1937 probeerde als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Dat leidde tot allerlei theorieën over wat haar en navigator Fred Noonan is overkomen. Veel kenners denken dat ze in de oceaan zijn gestort.
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