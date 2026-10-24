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Auto belandt onder vrachtwagen na botsing op N260 bij Gilze

Samenleving
door anp
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GILZE (ANP) - Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto op de N260 bij het Noord-Brabantse Gilze zijn zaterdagochtend beide voertuigen in brand gevlogen. De auto ligt grotendeels onder de vrachtwagen. Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers in de auto zitten, aldus de politie, die vermoedt dat het onderzoek naar de oorzaak nog de hele middag duurt. De vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt, meldt een woordvoerder.
Door de brand en de ravage kunnen de gegevens van de auto nog niet worden vastgesteld, meldt de politie. De brandweer heeft beide voertuigen geblust. De weg is volledig afgesloten. Voor de berging van de voertuigen worden zware kraanwagens ingezet. Rond 11.00 uur meldt de politie dat het onduidelijk blijft hoeveel mensen in de uitgebrande personenauto zitten.
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