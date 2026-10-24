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Ngo: al honderden aanvallen op Palestijnse olijvenoogst

Samenleving
door anp
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RAMALLAH (ANP/RTR) - Sinds de olijvenoogsten op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever eind september begonnen, zijn tot dusver ruim driehonderd incidenten van Israëlisch kolonistengeweld gemeld. Het gaat daarbij om diefstal, vernielingen en gerichte aanvallen, aldus de Israëlische mensenrechtenorganisatie Yesh Din.
Ook zaterdag zijn twee dorpen bij Ramallah aangevallen. Kolonisten lieten hun schapen in de olijvengaarden grazen, waarbij ook oogsten zijn vernield, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. Yesh Din telde tot nog toe 330 incidenten met Israëliërs. De olijventeelt is een voorname inkomstenbron voor de Jordaanoever en vormt daar 8 procent van het nationaal bbp.
De vijf Italianen die hielpen bij de olijvenoogst en donderdag door Israël werden opgepakt, zijn zaterdag "in goede gezondheid" teruggekeerd naar huis, melden Italiaanse autoriteiten. Hun arrestatie zorgde voor een diplomatieke rel toen Italië's buitenlandminister die onwettig noemde. "Ze hebben niets verkeerds gedaan", zei hij.
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