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Franse politie verricht arrestaties en neemt wapens in beslag

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse politie heeft zaterdag tijdens een landelijke protestdag 135 mensen opgepakt en verschillende wapens in beslag genomen, meldt Laurent Nuñez. Er heeft zich volgens de minister van Binnenlandse Zaken vooralsnog "geen groot incident" voorgedaan.
Onder meer vuurwerk, katapulten, geïmproviseerde wapens, een katana (zwaard) en airsoftwapens zijn in beslag genomen. De meeste aanhoudingen vonden plaats bij controles. De minister maakte ook bekend dat 35.000 mensen op straat zijn geteld. Een week geleden, toen er ook demonstraties plaatsvonden, ging het volgens hem halverwege de dag om 60.000 mensen.
Omdat de demonstraties van vorige week eindigden met rellen en plunderingen op verschillende plekken in het land, hebben de Franse autoriteiten onder meer de politieaanwezigheid opgeschroefd. In tegenstelling tot vorige week wordt deze zaterdag ook actiegevoerd tegen de radicaalrechtse partij Rassemblement National (RN), die dit weekend een partijcongres houdt in Orléans.
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