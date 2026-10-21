Eén vallende ster per twee minuten. Zoveel kun je donderdagochtend 22 oktober rond 6.00 uur zien, als de meteorenzwerm Orioniden zijn hoogtepunt bereikt, meldt Weeronline . Vanuit de stad haal je dat aantal bij lange na niet.

Op een plek met veel lichtvervuiling zie je volgens het weerbureau maar een derde tot een kwart van de meteoren. Van de 27 per uur blijven er dan zeven tot negen over. Dit jaar zitten ook de maan en de buien in de weg.

1. Zoek een donkere plek in het noorden

De sterrenkundige site hemel.waarnemen.com van Marc van der Sluys komt op hetzelfde uit: op een goed donkere plek zie je ongeveer vier keer zoveel meteoren als in een grote stad.

De donkerste luchten vind je volgens hem in Drenthe, Friesland en langs de Waddenkust en op de eilanden. De Randstad en de zuidelijke helft van het land, op een deel van Zeeland na, kun je beter mijden. Een bekende plek is Dark Sky Park Lauwersmeer met kijkplekken bij de Vlinderbalg en de Zoutkamperplaat, schrijft Noorderland.

Blijf je thuis, ga dan na middernacht naar buiten: de verlichting van sportvelden is dan meestal uit. In augustus zorgde de eclips al voor drukte bij de sterrenwachten in het land

2. Wacht tot de maan onder is

Het is bijna volle maan en dat kost je meteoren. Het beste venster ligt donderdag tussen 3.27 uur, als de maan volgens hemel.waarnemen.com ondergaat, en ongeveer 7.45 uur, als het begint te schemeren. De zon komt om 8.17 uur op.

Rond 6.00 uur staat het punt waar de meteoren vandaan lijken te komen het hoogst, op 54 graden boven de zuidelijke horizon.

“De Maan is voor ongeveer 80% verlicht en kan flink storen dit jaar; de zwakkere meteoren zullen hierdoor niet zichtbaar zijn.”

3. Kijk tussen de buien door

Weeronline verwacht voor de nacht van woensdag op donderdag “overwegend bewolkt met verspreid over het land buien”, met een minimumtemperatuur rond 8 graden. Ook donderdag trekken er buien over en vrijdag wordt het aan zee hard tot mogelijk stormachtig.

Tussen buien door klaart het vaak even op. Houd een buienradar in de gaten en ga naar buiten als er een groot gat in de wolken aankomt.

Lukt het donderdag niet, dan heb je nog een paar nachten: de zwerm is ook twee dagen voor en na de piek actief. Per dag dat je verder van het maximum zit, zie je wel zo’n 20 procent minder meteoren, rekent Van der Sluys. Op 26 oktober is het volle maan.

4. Herken een Orionide aan de snelheid

Van de 27 strepen per uur zijn er ongeveer 11 echte Orioniden, de rest zijn losse meteoren en kleinere zwermen.

De deeltjes slaan met zo’n 66 kilometer per seconde de atmosfeer in, ruim 237.000 kilometer per uur en laten vaak een spoor achter. Trek je de streep terug, dan kom je uit bij het sterrenbeeld Orion. Daar staat ook Betelgeuze, waar onderzoekers deze zomer een nieuwe ster rond Betelgeuze ontdekten.

De meteoren zelf zijn stof van de komeet van Halley, die volgens Weeronline ongeveer elke 76 jaar langs de zon komt. Elk jaar in oktober trekt de aarde door dat spoor.

5. Ga liggen en kijk naar de hele hemel

Een telescoop of verrekijker heb je niet nodig. Van der Sluys houdt het simpel: “Het blote oog, een heldere hemel, een ligstoel, warme kleren en wat geduld zijn de belangrijkste benodigdheden.”

Staar niet alleen naar Orion. Meteoren kunnen overal aan de hemel verschijnen, schrijft Scientias. Je ogen hebben even nodig om aan het donker te wennen. Neem die warme kleren serieus: aan de kust staat er woensdagnacht een vrij krachtige zuidwestenwind.

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