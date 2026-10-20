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Axios: Hegseth ontmoet Netanyahu tijdens onaangekondigd bezoek

Samenleving
door anp
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ARLINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft maandag tijdens een onaangekondigd bezoek aan Israël een ontmoeting gehad met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dat meldt Axios op basis van twee ingewijde bronnen.
Het nieuws over de reis van Hegseth komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zijn steun uitsprak voor Netanyahu bij de parlementsverkiezingen van volgende week in Israël. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Hamas-aanval van 7 oktober 2023.
Volgens opiniepeilingen gaat de coalitie van Netanyahu naar verwachting haar meerderheid verliezen.
Reuters kon het bezoek niet direct bevestigen. Het Pentagon wilde niet reageren, en de Israëlische ambassade in Washington reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.
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