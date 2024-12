Aziatische landen luiden 2025 in met vuurwerk en lichtshows

BEIJING (ANP/DPA) - In Azië is het nieuwe jaar ingeluid met onder meer vuurwerk en lichtshows. Zo waren er in China en Taiwan lichtshows in verschillende grote steden, enkele uren na soortgelijke festiviteiten in Australië en Nieuw-Zeeland. De Chinese speciale bestuurlijke regio Hongkong organiseerde een groots vuurwerkspektakel boven Victoria Harbour.

In Beijing werden de festiviteiten gehouden in een voormalige staalfabriek aan de westelijke rand van de stad, terwijl in Shanghai mensenmassa's zich verzamelden om lichtshows te bewonderen langs de rivierpromenade en andere locaties. Oudejaarsavond wordt in China niet zo groots gevierd als elders. Het Chinese Nieuwjaar, gebaseerd op de maankalender, wordt als belangrijker gezien.

In de Thaise hoofdstad Bangkok was een van de beste manieren om de show te bekijken vanaf een partyboot op de Chao Phraya-rivier. Thailand, dat de boeddhistische kalender volgt, begon het jaar 2568.

In Singapore verzamelden zich hordes toeschouwers om het vuurwerk te bekijken in Marina Bay, met uitzicht op de skyline.

Kiribati in de Stille Oceaan luidde als eerste land ter wereld het nieuwe jaar in. De republiek loopt dertien uur voor op Nederland.