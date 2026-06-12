BBC: tientallen Iraanse bases beschadigd door aanvallen

LONDEN (ANP) - Meer dan vijftig Iraanse militaire locaties zijn getroffen door Amerikaanse of Israëlische aanvallen sinds het begin van de oorlog. Dat meldt de BBC, die satellietbeelden liet onderzoeken. Daarop is schade te zien aan luchtmachtbases en installaties van de marine en de Revolutionaire Garde, de gewapende steunpilaar van het islamitische regime.

De Britse omroep schrijft dat het lastig was om inzicht te krijgen in de omvang van de schade, omdat de VS verspreiding van satellietbeelden tegengaan. Via internationale providers en met oudere beelden lukte het alsnog om een indicatie te krijgen van hoe zwaar Iran is getroffen. Dat beeld is vermoedelijk niet compleet, omdat er ook geheime installaties zijn.

Wel is duidelijk dat op veel plekken grote schade is aangericht. Zo zijn op allerlei locaties start- en landingsbanen en vliegtuigen gebombardeerd, om de VS controle over het luchtruim te geven. Ook schepen en gebouwen van de marine zijn bestookt.