Schoof: VWS kwam zichzelf vol tegen aan begin coronacrisis

DEN HAAG (ANP) - De organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was niet ingericht op een crisis en kwam zichzelf vol tegen aan het begin van de coronapandemie. Dat zei Dick Schoof, destijds de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid, tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

Hij benadrukte meermaals dat corona begon als gezondheidscrisis, met een hele hoge werkdruk bij VWS als gevolg. "Alles wat men moest doen in de crisisbeheersing was zo groot en omvattend dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen", aldus Schoof. Dat heeft volgens hem veel energie gekost, en dat gebeurde ook nog eens "onder een onvoorstelbaar maatschappelijk vergrootglas en maatschappelijke druk".

Het risico daarvan is dat mensen volledig worden uitgewoond, omdat ze vanuit hun betrokkenheid alles doen om te zorgen dat de crisis beheerst wordt, stelde Schoof.

"Uiteindelijk kon VWS het aan", aldus Schoof, die benadrukte dat het ministerie "onvoorstelbaar goed werk" heeft geleverd.