ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schoof: VWS kwam zichzelf vol tegen aan begin coronacrisis

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 10:59
anp120626081 1
DEN HAAG (ANP) - De organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was niet ingericht op een crisis en kwam zichzelf vol tegen aan het begin van de coronapandemie. Dat zei Dick Schoof, destijds de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid, tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.
Hij benadrukte meermaals dat corona begon als gezondheidscrisis, met een hele hoge werkdruk bij VWS als gevolg. "Alles wat men moest doen in de crisisbeheersing was zo groot en omvattend dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen", aldus Schoof. Dat heeft volgens hem veel energie gekost, en dat gebeurde ook nog eens "onder een onvoorstelbaar maatschappelijk vergrootglas en maatschappelijke druk".
Het risico daarvan is dat mensen volledig worden uitgewoond, omdat ze vanuit hun betrokkenheid alles doen om te zorgen dat de crisis beheerst wordt, stelde Schoof.
"Uiteindelijk kon VWS het aan", aldus Schoof, die benadrukte dat het ministerie "onvoorstelbaar goed werk" heeft geleverd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

a7071664-e06e-4106-adb4-a71befb7fce5

Pas op voor ‘gratis geld’ op je voorruit: zo voorkom je dat oplichters op vakantie toeslaan

109712857_m

Waarom verdienen orthodontisten zo belachelijk veel?

166836355_m

40 procent van je geluk heb je zelf in de hand: psychologen onthullen de sleutel

195919422_m

Doorbraak in het lab: zo zijn oude smartphone- en EV-batterijen weer zo goed als nieuw

anp110626138 1

Auto schept fietsers: twee kinderen en één volwassene overleden bij ongeluk Vogelwaarde

Loading