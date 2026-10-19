Haalt het Belastingplan het niet, dan ben je op 1 januari meer kwijt aan de pomp. Die rekening kent inmiddels iedereen. Maar in hetzelfde pakket zitten ook maatregelen die je inkomen en je spaargeld raken. Sneuvelt het plan, dan verdwijnt een deel daarvan mee. Voor gepensioneerden en spaarders is dat geen strop, maar eerder een meevaller.

Het minderheidskabinet heeft nog altijd geen meerderheid. Volgens Taxence bieden coalitiepartijen D66, VVD en CDA de oppositie nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen en zo aan een meerderheid te helpen. Het Nederlands Dagblad zette vorige week al een opvallende kop boven zijn analyse: 'De financiële gevolgen van wegstemmen Belastingplan vallen in 2027 nog mee'. Wat er met je tankbeurt gebeurt, lees je in ons stuk Haalt het Belastingplan het niet, dan betaal je vanaf 1 januari ruim €10 meer per volle tank benzine. Dit stuk gaat over de andere kant van de rekening.

Wat er verdwijnt als het plan sneuvelt

De vrijheidsbijdrage: de inflatiecorrectie wordt niet beperkt tot 48 procent. Hoe die rem werkt, lees je in ons stuk Werk je of heb je pensioen? De grootste belastingverhoging van 2027 zit niet in het tarief, maar in grenzen die achterblijven.

De verlaging van de ouderenkorting voor AOW'ers.

Ook de verhoging van de arbeidskorting voor werkenden gaat dan niet door, waardoor zij minder winnen dan gepensioneerden.

Voor spaarders zit er nog een derde post in het spel. En die raakt een veel grotere groep dan je zou denken.

De box 3-grens gaat bijna door de helft

Op 29 september kwam het kabinet met nieuwe plannen voor box 3. Het kabinet wil het heffingsvrij vermogen per 1 januari 2027 verlagen van 59.357 euro naar 30.846 euro per persoon, voor fiscale partners van 118.714 naar 61.692 euro. Volgens De Belegger rekende het kabinet zelf uit dat de verlaging van het heffingsvrij vermogen naar 30.846 euro in 2027 ongeveer 1,2 miljoen extra betalers oplevert, gemiddeld zo'n negentig euro per jaar. Over de cijfers achter die 1,2 miljoen schreven we eerder in 1,2 miljoen mensen betalen straks voor het eerst box 3: het kabinet noemt nu zelf het aantal

Het verschil is per spaarder te zien in een rekenvoorbeeld van Raisin. Met €50.000 spaargeld betaal je volgens de plannen van Prinsjesdag niets en volgens het nieuwe voorstel €88. Bij €100.000 gaat het om €184 tegenover €319. De verlaging moet de schatkist volgens Raisin in 2027 zo'n € 396 miljoen opleveren.

Of die verlaging meevalt met het plan, is nog niet zeker

Hier zit het addertje. De bronnen zijn het niet eens over het wetsvoorstel waarin de lagere grens precies staat. Forvis Mazars noemt de verlaging een van de aanvullende maatregelen bij het Belastingplan 2027. Nettonu schrijft dat het kabinet een novelle aan op het Belastingplan 2027 aankondigde. Volgens Raisin is de verlaging juist verwerkt in een aanpassing van het wetsvoorstel voor box 3, een zogeheten novelle.

Dat verschil maakt uit. Hangt de grens van €30.846 aan het Belastingplan, dan valt die mee als het plan sneuvelt. Staat hij in een apart wetsvoorstel, dan kan hij een eigen leven leiden. Daarbij komt dat de verlaging politiek wankel is. Op de eerste dag van het begrotingsdebat, eind september, bleek volgens De Belegger al geen Kamermeerderheid voor het plan om honderdduizenden extra kleine spaarders en beleggers box 3-belasting te laten betalen. Minister Heinen zei op 5 oktober in de Eerste Kamer volgens Slim met Geld dat de voorgestelde verlaging van het heffingsvrije vermogen niet de definitieve grens wordt. Een nieuw bedrag noemde hij niet.

Of je spaargeld er beter van wordt, hangt niet alleen af van de stemming, maar ook van de wet waarin de grens uiteindelijk staat.

Ook de €60.098 van Prinsjesdag was al afgeknepen

Zelfs zonder die halvering speelt het Belastingplan mee in box 3. De €60.098 uit de Prinsjesdagplannen is € 741 per persoon meer dan in 2026, een stijging van 1,25%, omdat het kabinet de inflatiecorrectie in de inkomstenbelasting voor 2027 maar voor 48% toepast, schrijft Mr FOB. Volgens Kennisdomein groeit de vrijstelling normaal mee met de prijzen, en dat zou voor 2027 een stijging van 2,6 procent zijn. Valt die rem op de inflatiecorrectie weg, dan groeit ook je belastingvrije spaarbedrag volledig mee.

Voor de doorsnee spaarder verandert er overigens weinig. Volgens Slim met Geld blijft een huishouden met ongeveer € 21.500 aan spaargeld daarmee ook onder het oorspronkelijke voorstel voor 2027 onder het heffingsvrije vermogen. Het gaat vooral om gepensioneerden en anderen met een paar ton of een flinke buffer op de bank.

Wat je nu kunt doen