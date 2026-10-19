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Zo maak je het inbrekers wel heel gemakkelijk, maak deze fout met je sleutel nooit meer

Samenleving
door Peter Janssen
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Je legt even een reservesleutel in de brievenbus, zodat de kinderen of de huishoudelijke hulp erin kunnen. In Den Haag maakte een inbreker daar zijn werk van: hij hengelde minstens zestien sleutels uit brievenbussen van appartementencomplexen.
Met die sleutels liep hij tussen april en september 2025 woningen binnen zonder iets te forceren, meldde Omroep West. Hij nam onder meer sieraden en horloges mee. In juli 2026 kreeg de man 2,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor tien bewezen inbraken.

Waar hang je je huissleutel dan wel op?

Dicht bij de voordeur, vindt Brandweer Nederland. Bij brand heb je “maar enkele minuten om heelhuids buiten te komen”, zegt woordvoerster Jet Vroege-Gerth tegen verzekeraar Interpolis. Dan wil je niet eerst je sleutel zoeken.
Haar advies: een vaste plek aan een haakje of spijkertje naast de deur, uit het zicht en minstens een meter van de brievenbus. “Zo kunnen inbrekers er niet bij, ook niet met een kleerhanger.” Neem hem ’s avonds ook niet mee naar boven.
De politie is het daarmee eens, maar liever niet in een rommelig sleutelkastje, zegt een woordvoerster. “Want je moet ’m altijd meteen kunnen vinden.”

Mag de sleutel dan in het slot blijven zitten?

Liever niet. Inbrekers hengelen met een kleerhanger of een magneet door de brievenbus, schrijft Interpolis, en een sleutel aan de binnenkant van het slot maakt hun werk makkelijker. “Met een sleutel in je slot, ben je kwetsbaarder voor inbraken,” zegt Vroege-Gerth.
De politie adviseert je deur op slot te draaien en de sleutel eruit te halen, ook als je thuis bent. Monteer ook een kap aan de binnenkant van je brievenbus. “Dat maakt het hengelen nog moeilijker en dus minder aantrekkelijk,” zegt de woordvoerster.
Zo kunnen inbrekers er niet bij, ook niet met een kleerhanger.

Waar laat je een reservesleutel voor de kinderen?

Niet in de brievenbus, en ook niet onder de mat of in de bloempot. Dat zijn de verstopplekken waar inbrekers eerst zoeken.
Een sleutelkluisje aan de buitenmuur is beter, mits het stevig is. Panorama wijst op het advies van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: een gecertificeerd kluisje met minstens twee SKG-sterren, het Nederlandse keurmerk voor sloten en beslag.

Hoort je autosleutel in het schaaltje in de hal?

Niet als je auto keyless entry heeft, waarbij de deur opengaat zodra de sleutel in de buurt is. Dieven vangen het signaal van de sleutel op en versterken het, legt de Consumentenbond uit. Eén dief staat bij je voordeur, een tweede bij de auto. Die gaat dan open alsof de sleutel ernaast ligt.
De Duitse automobilistenclub ADAC controleerde 850 auto’s. Bij ongeveer 30 procent is de beveiliging nog niet op orde. Auto’s met ultra-wideband, een techniek die de afstand tot de sleutel meet, krijgen dieven met de gebruikelijke apparatuur niet open.
Leg de sleutel daarom niet bij de voordeur, een raam of een buitenmuur, adviseren ADAC en de Consumentenbond. Een hoesje dat het signaal afschermt of een metalen blik helpt, maar alleen als alle signalen worden tegengehouden. Test het: loop met de sleutel in de hoes naar je auto en kijk of de deur opengaat.

Loop vanavond je hal even na

  • Haal een reservesleutel uit of achter de brievenbus weg.
  • Hang je huissleutel op een vaste plek, uit het zicht en minstens een meter van de brievenbus.
  • Leg een keyless autosleutel verder het huis in, eventueel in een geteste hoes.
  • Laat niemand binnen die onaangekondigd je sloten komt controleren, ook niet namens de politie. Zo kwam een bende nepagenten 26 keer binnen.
  • Draai de voordeur op slot, ook als je maar even weggaat.
Meer weten?
Bronnen: Panorama, Interpolis, ADAC

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