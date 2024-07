Biden: ik doe mee aan verkiezingen en ga opnieuw winnen

De Amerikaanse president Joe Biden is na de speculaties over zijn verkiezingsdeelname niet van plan zijn kandidatuur in te trekken. "Ik doe mee en ga opnieuw winnen", verklaarde hij vrijdag tijdens een campagnebijeenkomst.

"Jullie hebben waarschijnlijk gehoord dat we vorige week een klein debat hadden. Ik kan niet zeggen dat het mijn beste optreden was. Sindsdien is er veel speculatie geweest. Wat gaat Joe doen? Blijft hij in de race? Gaat hij stoppen? Nou, hier is mijn antwoord: ik doe mee en ga opnieuw winnen". Bidens uitspraken werden door het aanwezige publiek in Madison, een stad in Wisconsin, met gejuich ontvangen. "Let's go Joe", scandeerden ze.

Biden benadrukte in Madison dat hij door het Amerikaanse volk is verkozen tot president en dat hij ook opnieuw democratisch is verkozen tot presidentskandidaat van de Democratische Partij. De discussie over Bidens deelname aan de verkiezingen is ontstaan na het slecht verlopen televisiedebat met de Republikeinse kandidaat Donald Trump.