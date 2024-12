Biden zet 37 terdoodveroordelingen om in levenslange straffen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft van 37 van de 40 misdadigers die op federaal niveau ter dood waren veroordeeld de straf omgezet in levenslange opsluiting. Daarmee wil hij voorkomen dat ze onder zijn opvolger Donald Trump een dodelijke injectie krijgen.

"Vergis u niet: ik veroordeel deze moordenaars, rouw om de slachtoffers van hun verachtelijke daden", zei Biden. "Maar geleid door mijn geweten en mijn ervaring, ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat we het gebruik van de doodstraf op federaal niveau moeten stoppen."

Sinds 2003 werden er geen federale gevangenen meer geëxecuteerd, tot Trump in 2020 de executies opnieuw liet beginnen. In de laatste zes maanden van zijn presidentschap werden dertien misdadigers gedood, meer dan onder enige andere president in meer dan honderd jaar. Tijdens zijn campagne kondigde Trump aan het gebruik van de doodstraf uit te breiden in een tweede termijn.

In iets minder dan de helft van de Amerikaanse staten vinden er nog executies plaats. Op staatniveau werden dit jaar in totaal 25 gevangenen geëxecuteerd.