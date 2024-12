Bijna 200 doden door bendegeweld in Haïti

PORT-AU-PRINCE (ANP/AFP) - In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn afgelopen weekend ten minste 184 doden gevallen door bendegeweld, melden de Verenigde Naties. Een bendeleider gaf opdracht tot het bloedbad na de dood van zijn zoon, die volgens hem het slachtoffer was van hekserij.

Mensenrechtengroep National Human Rights Defense Network (RNDDH) meldt dat de bendeleider advies had gezocht bij een voodoopriester en dat die hem vertelde dat ouderen in de omgeving het kind hadden behekst. Bendeleden zouden vervolgens met machetes en messen in Cité Soleil, een dichtbevolkte sloppenwijk, ouderen en voodoopriesters hebben gedood.

Haïti heeft al langer te maken met ernstig bendegeweld. VN-mensenrechtenchef Volker Türk meldt dat het aantal doden dit jaar in Haïti na dit weekend boven de 5000 ligt. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn meer dan 700.000 mensen voor het geweld op de vlucht geslagen.