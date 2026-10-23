Boekfragment: MIVD keek mee op scherm telefoon Kushner

NEW YORK (ANP) - De Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft dankzij een Russische hacker een tijdlang kunnen meekijken op de mobiele telefoon van Jared Kushner, schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse journalist Matthew Cole in een nieuw boek, waarvan tijdschrift Vanity Fair een fragment heeft gepubliceerd.

Cole beschrijft op gezag van "betrouwbare bronnen" hoe de MIVD met hulp van een Russische hacker vanaf 2017 het scherm van Kushners telefoon in de gaten hield terwijl deze toegang had tot een bankrekening in Dubai. Op die rekening stonden honderden miljoenen dollars die overgemaakt waren vanuit een bank in Azerbeidzjan.

Cole maakt aannemelijk dat het geld afkomstig was van de koninklijke families van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die destijds een einde wilden maken aan het Israëlisch-Palestijnse conflict zodat ze zonder gezichtsverlies hun betrekkingen met Israël konden verbeteren. Kushner beloofde de Saudi's hun plannen bij zijn schoonvader aan te kaarten, aldus Cole. Als dit daadwerkelijk gebeurd is, dan heeft Kushner wellicht Amerikaanse wetgeving inzake omkoping overtreden.

Diplomatieke team

Tijdens Trumps eerste ambtsperiode leidde Kushner het Amerikaanse diplomatieke team in het Midden-Oosten dat bemiddelde in de totstandkoming van de Abraham Akkoorden uit 2020. Daarin werden de betrekkingen tussen Israël en onder meer de VAE genormaliseerd. Saudi-Arabië is geen partij bij de deal, maar wordt al jaren genoemd als volgend land dat zich erbij zou kunnen aansluiten.

Het Nederlandse kabinet doet in het openbaar geen uitspraken "over het kennisniveau, de werkwijze of de bronnen van de MIVD", laat een woordvoerder van het ministerie van Defensie weten.