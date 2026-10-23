Nederlandse monnik beschuldigd van aanranding op Welsh kloostereiland

De 78-jarige Nederlandse monnik Titus Keet wordt beschuldigd van aanranding en seksuele intimidatie op het Welshe kloostereiland Caldey. Ook gaf hij vrouwen naaktfoto’s van zichzelf. Dat meldt de BBC op basis van onderzoek voor de podcast Dark Island. Keet ontkent de beschuldigingen.

Keet erkent dat hij naaktfoto’s deelde, maar stelt dat die niet seksueel bedoeld waren.

Bezoekster Natalie Roberts zegt dat Keet haar in 2016 tijdens een wandeling herhaaldelijk ongewenst betastte. Ook een voormalige medewerkster van de abdij beschuldigt hem van ongewenste aanrakingen en seksueel getinte opmerkingen. Keet erkent dat hij naaktfoto’s deelde, maar stelt dat die niet seksueel bedoeld waren.

Volgens de abt moest Keet het eiland in 2024 verlaten en mag hij niet terugkeren. Hij verblijft inmiddels in een ander klooster. De politie onderzocht de beschuldigingen, maar ondernam geen verdere actie. Er loopt momenteel geen onderzoek