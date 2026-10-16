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Ethiopische regering kondigt interim-bestuur aan in Tigray

Samenleving
door anp
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ADDIS ABEBA (ANP) - De Ethiopische regering heeft aangekondigd dat er een interim-bestuur komt in de noordelijke regio Tigray, waar de afgelopen weken weer gevechten zijn opgelaaid met het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF). Volgens het Ethiopische staatspersbureau ENA moet het tijdelijke bestuur de rust en veiligheid doen terugkeren. Ook moeten er nieuwe verkiezingen komen.
In het noorden van Ethiopië woont het Tigray-volk, ook wel Tigrinya genoemd. Die minderheid had jarenlang de macht in heel Ethiopië in handen, maar moest die in 2019 afstaan aan de huidige premier Abiy Ahmed. Daarna ontstond een burgeroorlog die tussen 2020 en 2022 zo'n 600.000 mensen het leven kostte.
Vorige maand keerde het geweld weer terug, toen het TPLF een aantal vliegvelden veroverde. Het Ethiopische regeringsleger nam daarna onder meer de hoofdstad van Tigray, Mekelle, in. Internationaal wordt gevreesd voor een regionale oorlog, omdat ook Eritrea betrokken dreigt te raken bij het conflict. Volgens Ethiopië steunt dat buurland de rebellen van het TPLF. Eritrea ontkent dat en claimt dat Ethiopië een excuus zoekt voor een aanval.
Geen controle
Volgens de federale regering in Addis Abeba is het nu nodig om het bestuur over Tigray over te nemen, omdat het TPLF een oplossing voor het conflict in de weg zou staan. De regering had de afgelopen jaren geen controle over het gebied, dat bijvoorbeeld niet meedeed bij de landelijke verkiezingen afgelopen juni.
Het interim-bestuur wordt ingesteld voor een periode van zes maanden.
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