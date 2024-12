BuZa: lijkt geen direct gevaar voor Nederlanders in Zuid-Korea

DEN HAAG (ANP) - Voor Nederlanders die zich momenteel in Zuid-Korea bevinden lijkt er geen direct gevaar te zijn. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten, maar met de kanttekening dat nog veel onduidelijk is over wat zich in het land afspeelt. De president heeft er de militaire noodtoestand uitgeroepen.

Het advies aan Nederlanders in Zuid-Korea is in ieder geval om zich aan te melden bij de informatieservice van het ministerie, dat hen daarmee op de hoogte kan houden. Ook doen Nederlanders in Zuid-Korea er goed aan om het lokale nieuws te volgen en adviezen van de autoriteiten op te volgen.

Hoeveel Nederlanders zich in Zuid-Korea bevinden, is bij het ministerie niet bekend. Meerdere Nederlanders hebben wel al met het ministerie contact opgenomen om advies te vragen.

De Zuid-Koreaanse ambassade in Den Haag kan nog niet op de situatie reageren, maar komt mogelijk later wel met een verklaring.