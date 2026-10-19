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Calandbrug weer dicht na storing, oorzaak onduidelijk

Samenleving
door anp
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ROZENBURG (ANP) - De Calandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam kampt weer met een storing. De brug is volgens ProRail sinds maandagochtend niet te gebruiken voor wegverkeer en ook scheepvaart kan niet onder de brug door. ProRail weet nog niet hoelang het herstel gaat duren.
De klep van de brug staat half open en gaat niet meer helemaal dicht. Volgens een ProRail-woordvoerder zit de storing mogelijk in een van de vier pijlers waar de brug op rust. Maandagmiddag doen een aannemer en monteurs onderzoek naar de storing. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, weet ProRail niet hoe lang dat gaat duren. Verkeer moet in de tussentijd omreizen.
Eerder deze maand was de brug ook al een paar dagen gesloten voor wegverkeer door een probleem met lasers die verkeerde metingen doorgaven.
De Calandbrug is een voormalige spoorbrug en is daarom in beheer van ProRail.
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