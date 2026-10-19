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Vinted ziet meer gestolen producten na plunderingen in Frankrijk

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Onlinemarktplaats Vinted ziet meer vermoedelijk gestolen spullen op het platform sinds de rellen in Frankrijk afgelopen weekend. Het in Litouwen opgerichte bedrijf voor onder meer de verkoop van tweedehandskleding heeft controles opgeschroefd en ook aangeboden producten verwijderd, meldt Vinted. Daders kunnen een permanent verbod opgelegd krijgen.
Op beelden op sociale media van afgelopen weekend waren plunderingen van onder meer luxewinkels te zien tijdens de rellen. Het wangedrag volgde op demonstraties tegen de gestegen kosten van levensonderhoud.
Onder meer cosmeticaketen Sephora meldde dat er in verschillende winkels was ingebroken. Op video's waren ook plunderingen van luxemodeketens Louis Vuitton, Burberry en Céline te zien, maar die bedrijven hebben nog niks gezegd over de schade.
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