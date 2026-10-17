Canadese premier Carney noemt afscheiding gevaarlijke gok

EDMONTON (ANP) - De Canadese premier Mark Carney heeft vrijdag in zijn thuisprovincie Alberta een laatste oproep gedaan aan kiezers die overwegen voor onafhankelijkheid van de provincie te stemmen. Dat melden diverse lokale media, waaronder CTV News. Hij waarschuwde dat een referendum een gevaarlijke gok is in een tijd waarin de bedreigingen voor de Canadese soevereiniteit toenemen.

Nu de Amerikaanse president Donald Trump een handelsoorlog voert en dreigt van Canada de 51e staat te maken, waarschuwde Carney dat het referendum op het "slechtst denkbare moment" komt.

"Dit is geen spelletje. Dit is geen poker. Een stem tegen Canada is een gevaarlijke bluf die zal leiden tot jarenlange diepe onzekerheid en gemiste kansen voor de inwoners van Alberta en voor Canadezen", zei hij.

Referendum

In Alberta wordt maandag een niet-bindend referendum gehouden over afscheiding van Canada. De vraag is of de inwoners deel van Canada willen blijven uitmaken of het proces willen beginnen om een definitief referendum te houden.

Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding.