Je hebt misschien gehoord dat de VVD huizen weer op het gas wil aansluiten. Dat klinkt als goed nieuws voor wie aan zijn cv-ketel gehecht is. Voor jouw ketel verandert er alleen niets. De woonminister zei deze week nee tegen een uitzondering voor nieuwbouw en houdt vast aan de hybride warmtepomp als standaard vanaf 2029.

Wat die norm voor je ketel betekent als hij deze winter uitvalt, lees je in ons stuk 'Valt je cv-ketel deze winter uit? Dan mag je nog gewoon een nieuwe ketel nemen, maar bij een ketel van 12 jaar of ouder is dat niet altijd slim'. Dit stuk gaat over de politiek erachter, en over wat die wel en niet voor je portemonnee doet.

De VVD beweegt twee kanten op

VVD-Kamerlid Jurgen Nobel pleitte op woensdag 14 oktober in een Kamerdebat voor onderzoek naar de vraag of nieuwe woningen weer op het aardgasnet kunnen. Dat aardgasvrije nieuwbouw sinds 2018 de norm is, werkt volgens hem krapte op het stroomnet in de hand en vertraagt zo de woningbouw, meldde persbureau ANP. "Er is sprake van een woningcrisis en daar moeten we naar handelen", zei Nobel.

Coalitiegenoot D66 reageerde verbaasd. Kamerlid Robin van Leijen wees op een Europese richtlijn voor het verduurzamen van gebouwen. "Daar heeft het kabinet waar de heer Nobel in zat, mee ingestemd." Volgens ANP pleitten D66 en VVD er in 2018 juist voor om de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouw sneller te laten vervallen.

Tegelijk zit de VVD in het kabinet dat de warmtepompnorm invoert. Het plan om bij vervanging van een cv-ketel een hybride warmtepomp verplicht te stellen, ging onder het kabinet-Schoof van tafel, omdat onder meer de VVD de kosten te hoog vond. In het coalitieakkoord dat D66, VVD en CDA dit jaar sloten, kwam het weer terug, schreef ANP.

Dezelfde partij die de norm in het coalitieakkoord zette, stelt nu vragen over de betaalbaarheid ervan.

De minister zegt nee tegen gas in nieuwbouw

Nobel had op 9 oktober al Kamervragen gesteld over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de verplichting, en daarbij de link gelegd met nieuwbouw en netcongestie. Woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66) beantwoordde die vragen, samen met die van PVV-Kamerleden Kops en Mooiman, meldt vakmedium Warmte365.

Haar antwoord op het nieuwbouwvoorstel is duidelijk. Ze wil nieuwbouwwoningen in gebieden met een vol stroomnet niet tijdelijk toestaan met een hybride warmtepomp en een gasaansluiting, en ze is ook niet van plan de regels voor aardgasvrije nieuwbouw aan te passen. Volgens Solar & Storage Magazine wijst ze erop dat bewoners dan dubbel betalen: voor het gasnet én voor het elektriciteitsnet. Hoeveel woningen er door netcongestie niet gebouwd worden, weet ze niet, schrijft Warmte365.

Om de piekbelasting van nieuwbouw op het stroomnet te beheersen, werkt de minister aan landelijke regels voor netbewuste nieuwbouw. Die moeten per 1 januari 2028 ingaan.

Voor jouw ketel blijft 2029 staan

Het kabinet houdt vast aan het plan om slimme hybride warmtepompen vanaf 2029 te normeren. Op de betaalbaarheidszorgen van de VVD ging de minister wel in, aldus Solar & Storage Magazine:

Die zorg deel ik, daarom zet het kabinet zich samen met de sector in om de betaalbaarheid te vergroten. - Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan, in antwoord op Kamervragen

Ze erkent dat een hybride warmtepomp duurder is dan een cv-ketel. In haar antwoorden noemt ze een paar dingen die de overstap moeten verlichten:

Een renteloze lening bij het Nationaal Warmtefonds voor huishoudens met een verzamelinkomen tot €60.000 (Warmte365).

De bestaande ISDE-subsidie van €2.125.

Onderzoek van Berenschot en TNO uit september, waaruit volgens het kabinet blijkt dat een (hybride) warmtepomp op basis van installatie- en energiekosten goedkoper is dan een cv-ketel.

Tijdsafhankelijke nettarieven per 2029, die het goedkoper maken om de warmtepomp buiten de piekuren te laten draaien (Solar & Storage Magazine).

Een gasverbod voor jouw huis is er niet. Bestaande woningen hebben nog steeds recht op een gasaansluiting: de netbeheerder moet zo'n gebouw aansluiten als iemand daarom vraagt, schrijft toezichthouder ACM. Een hybride warmtepomp werkt bovendien sámen met een ketel, dus ook na 2029 blijf je dan op het gas.

Het debat over nieuwbouw gaat over andermans huis. De norm van 2029 gaat over het jouwe.

Wat je nu kunt doen