Celstraf ex-premier Pakistan voor illegaal huwelijk teruggedraaid

ISLAMABAD (ANP/AFP) - Een Pakistaans hof heeft de veroordeling van oud-premier Imran Khan voor een illegaal huwelijk teruggedraaid. Daarmee zijn alle veroordelingen die Khan opgelegd kreeg in aanloop naar de Pakistaanse verkiezingen in februari nu teruggedraaid of opgeschort.

Er liepen voorafgaand aan de verkiezingen meerdere zaken tegen Khan, volgens hem om zijn terugkeer naar de macht te voorkomen. In een van de zaken kregen de voormalig cricketer en zijn vrouw Bushra Bibi allebei zeven jaar cel opgelegd omdat ze te snel na Bibi's scheiding van haar vorige man zouden zijn getrouwd. Dit zou in strijd zijn met de islamitische wet. Maar in hoger beroep zijn de straffen voor zowel Khan als Bibi teruggedraaid.

In april werd Khans veroordeling tot tien jaar cel wegens het lekken van staatsgeheimen al vernietigd. In een andere zaak rond de illegale verkoop van staatsgeschenken kregen zowel Khan als zijn vrouw een gevangenisstraf van veertien jaar opgelegd. In juni werden deze straffen door de rechter opgeschort, maar de veroordeling geldt nog steeds.

Khan blijft wel nog vastzitten vanwege beschuldigingen van het aanzetten tot rellen, meldde een woordvoerder van zijn politieke partij.