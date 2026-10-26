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Kabinet denkt aan 350 miljoen compensatie voor lastenverzwaring

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet denkt eraan om 350 miljoen euro aan hogere lasten voor werkenden in 2027 te compenseren, zei staatssecretaris Eelco Eerenberg (D66) in het debat over de belastingen. Daarmee hoopt hij deels tegemoet te komen aan de kritiek op de geplande lastenverzwaring. "En daarmee ook het vergroten van steun." Er is nu namelijk nog geen Kamermeerderheid voor het belastingplan.
Het kabinet verhoogt de komende jaren de belasting op werk om de extra uitgaven aan defensie te kunnen betalen. In 2027 levert dat de schatkist 3,5 miljard euro op.
Volgens de staatssecretaris wordt een groot deel van die miljarden al gecompenseerd, onder meer door de zorgpremie minder hard te laten stijgen. Ook zijn er andere belastingwijzigingen gepland om de koopkracht van mensen te stutten. Volgens Eerenberg blijft er dan nog 350 miljoen euro aan lastenverzwaring over. "Als we die 350 miljoen toe kunnen voegen aan het koopkrachtpakket, als we dat anders op kunnen lossen met elkaar. Hoe mooi zou dat zijn?"
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