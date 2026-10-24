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Confrontaties Brusselse politie en jongeren, waterkanon ingezet

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - In Brussel is het bij grote jongerenprotesten uitgelopen op confrontaties tussen de politie en de betogers. Volgens persbureau Belga wordt de sfeer steeds grimmiger. De politie heeft inmiddels een waterkanon en traangas ingezet.
De grote protesten en rellen van de afgelopen weken in Frankrijk zijn ook overgewaaid naar een aantal Belgische steden, zoals Brussel en Luik. Omdat voor zaterdag weer grote demonstraties waren aangekondigd in het buurland, vreesden de Belgische autoriteiten ook nieuwe onrust. Volgens de omroep VRT timmerden sommige winkeliers uit voorzorg hun ramen dicht.
Er was geen officiële betoging aangekondigd in Brussel, maar jongeren verzamelden zich spontaan in het centrum. Ze begonnen aan een mars richting het partijkantoor van de Franstalige partij MR. Daar blokkeerde de oproerpolitie de weg, maar volgens Belga is een deel van de jongeren door de politielinie gebroken.
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