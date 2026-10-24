Overwinter je in Spanje , dan eet je waarschijnlijk geregeld een menú del día. Je krijgt dan een voorgerecht, een hoofdgerecht, een toetje, brood en een drankje voor één vaste prijs. Die prijs ligt dit jaar gemiddeld op €14,70. Dat is €3 meer dan tien jaar geleden. Waar je zit, maakt wel verschil: het verschil tussen de duurste en de goedkoopste regio is €2,80 per menu.

De goedkoopste regio's zijn bij Nederlandse overwinteraars juist populair: Murcia en de Canarische Eilanden.

Een halve euro duurder dan vorig jaar

De cijfers komen uit de jaarlijkse enquête van de Spaanse horecakoepel Hostelería de España en Edenred, het bedrijf achter de maaltijdcheques Ticket Restaurant , meldt SpanjeVandaag. Vorig jaar kostte het dagmenu gemiddeld €14,20. Dat is nu 3,5 procent meer, oftewel 50 cent per menu.

Volgens Infobae ging de prijs in tien jaar van €11,70 naar €14,70, een stijging van 25,6 procent. In 2023 kostte het menu €13,20 en in 2024 €14. In 2025 kwam er maar 1,5 procent bij.

Zoveel kost het dagmenu per regio

De gemiddelde prijzen per autonome regio in 2026, volgens de enquête:

Baskenland: €16,30

Balearen: €16

Catalonië: €15,70

Regio Valencia (met de Costa Blanca): €15,20

Navarra: €15,10

Madrid: €15

Castilië en León: €14,70

Galicië: €14,50

Andalusië (met de Costa del Sol), Asturië en Extremadura: €14

Murcia en de Canarische Eilanden: €13,50

De Costa Blanca valt daarmee tegen. De regio Valencia zit 50 cent boven het landelijke gemiddelde en is na de Balearen en Catalonië de duurste kustregio. Aan de Costa del Sol betaal je gemiddeld €1,20 minder per menu, in Murcia en op de Canarische Eilanden €1,70 minder.

Wat scheelt dat in een maand?

Een rekenvoorbeeld: je overwintert met z'n tweeën en eet drie keer per week een dagmenu. In vier weken zijn dat 24 menu's. Tegen de gemiddelde prijzen kost dat:

Regio Valencia: €364,80

Andalusië: €336

Murcia of Canarische Eilanden: €324

Op de Canarische Eilanden houd je dus ruim €40 per maand over ten opzichte van de Costa Blanca. Over een winter van vier maanden is dat zo'n €160. Wil je weten wat zo'n maand in totaal kost, lees dan ons eerdere stuk "Een maand overwinteren in Spanje: wat kost het écht als je Nederlandse lasten doorlopen?".

Waarom het menu duurder wordt

Restaurants betalen meer voor hun ingrediënten. Volgens Restauración News waren eieren in september 12,3 procent duurder dan een jaar eerder. Peulvruchten en groenten stegen 9,8 procent, rundvlees 7,9 procent en vis 4,5 procent. De restaurantprijzen gingen in een jaar met 4,3 procent omhoog.

Volgens Hostelería Digital worden de marges van de zaken steeds kleiner. De omzet in de horeca groeide tot en met juli met gemiddeld 2,7 procent. Als je de prijsstijgingen eraf haalt, daalde de activiteit juist met 1,6 procent. Antoine Blanc, directeur van Edenred Spanje, zegt dat buiten de deur lunchen op werkdagen meer kost dan een paar jaar geleden.

el estudio muestra que comer fuera de casa durante la jornada laboral cuesta hoy más que hace unos años. - Antoine Blanc, Edenred Spanje (origineel in het Spaans)

Een half menu kan ook

Volgens de enquête kiezen gasten vooral voor het dagmenu omdat ze vooraf weten wat het kost: 34,5 procent van de restaurants noemt dat als belangrijkste reden. Bijna de helft van de zaken (47,1 procent) biedt ook een medio menú aan, een half menu. Dat is handig als je minder honger hebt of minder wilt uitgeven. Volgens elEconomista kun je bij 68,7 procent van de zaken het menu ook meenemen.

Wat de cijfers niet zeggen

Het gaat om gemiddelden per regio. Op een boulevard of in een toeristisch stadscentrum betaal je vaak meer dan in een dorp in het binnenland. Ook binnen een goedkope regio verschillen de prijzen dus per zaak. Kijk daarom vooral naar het krijtbord bij de deur: daar staat de prijs van het menu van die dag.