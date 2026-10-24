Je overwintert aan de Costa en wilt de garage of een aannemer contant betalen. Mag dat? Vaak wel, en zelfs met een veel hoger bedrag dan een Spanjaard mag gebruiken. Wie in Spanje woont, mag niet contant betalen vanaf €1.000. Als bezoeker zonder Spaans fiscaal adres mag je tot €10.000 contant afrekenen.

Dat voordeel verdwijnt wel zodra Spanje je als fiscaal inwoner ziet.

De EU-grens van 2027 verandert in Spanje weinig

Aanleiding is een nieuwe Europese regel. De Europese Unie voert op 10 juli 2027 een gemeenschappelijk plafond van 10.000 euro in voor contante betalingen aan ondernemers en professionals. Dat staat in Verordening (EU) 2024/1624, de nieuwe Europese antiwitwasverordening, meldt SpanjeVandaag. Lidstaten mogen een lagere grens aanhouden en veel landen doen dat ook.

Spanje doet dat al sinds 2021. Volgens SpanjeVandaag geldt sinds Ley 11/2021, de Spaanse antifraudewet, dat je niet contant mag betalen vanaf 1.000 euro zodra een ondernemer of professional bij de transactie betrokken is, als betaler of als ontvanger. Nederland en België blijven volgens dezelfde bron bij hun grens van €3.000. In Nederland geldt die grens pas sinds 1 januari 2026.

Waarom jij meer mag dan een Spanjaard

De wet maakt een uitzondering voor bezoekers. Wie niet als ondernemer optreedt en kan aantonen dat hij geen fiscaal woonadres in Spanje heeft, mag tot 10.000 euro contant betalen. Voor die groep, bijvoorbeeld toeristen, ligt het Europese plafond dus al jaren vast.

Het gaat dus niet om je nationaliteit, maar om waar je fiscaal woont. Een Nederlander die in Spanje woont, zit net als een Spanjaard aan de grens van €1.000. Een overwinteraar die fiscaal in Nederland woont, mag tien keer zoveel contant betalen.

Na 183 dagen ben je inwoner

Hier komt de bekendste regel voor overwinteraars om de hoek kijken. Volgens SpanjeVandaag word je fiscaal resident als je meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje verblijft. Ook als je belangrijkste zakelijke of economische belangen er liggen, of als je partner en kinderen er wonen, kan Hacienda je als resident zien.

Welk bewijs heb je nodig?

Je moet zelf aantonen dat je niet in Spanje woont. Volgens het Spaanse adviesbureau Auditoría & Co mag dat met elk bewijs dat juridisch is toegestaan, como por ejemplo la exhibición del pasaporte (bijvoorbeeld door je paspoort te laten zien). De verkoper moet daar een kopie van bewaren om het later aan de belastingdienst te kunnen laten zien. Neem je paspoort dus mee als je een grote aankoop contant wilt betalen.

como por ejemplo la exhibición del pasaporte - Auditoría & Co over het bewijs van niet-ingezetenschap (origineel in het Spaans)

De boete is 25 procent, voor jou én de verkoper

Wie over de grens gaat, betaalt volgens het Spaanse adviesbureau Fiscalium 25 procent van het contant betaalde bedrag. Pagador y receptor (betaler en ontvanger) zijn er volgens Fiscalium samen aansprakelijk voor. Volgens beveiligingsbedrijf Prosegur krijg je 50 procent korting als je de boete direct betaalt.

Een rekening opknippen helpt niet. Volgens SpanjeVandaag tellen samenhangende betalingen als één transactie. Auditoría & Co wijst erop dat de grens geldt voor de hele aankoop. Je mag dan zelfs geen klein deel contant betalen.

Twee voorbeelden

Je koopt bij een dealer een tweedehands auto van €8.000. Als overwinteraar met je paspoort op zak mag je dat contant betalen. Ben je fiscaal inwoner van Spanje, dan riskeer je €2.000 boete.

Een aannemer maakt je badkamer opnieuw voor €4.000. Een aannemer is een ondernemer. Als inwoner betaal je via de bank, anders riskeer je €1.000 boete. Ook een deel contant afrekenen mag niet.

Deze voorbeelden zijn rekensommen op basis van de regels, geen uitspraken over een concrete zaak.

Waar de grens niet geldt

Particulieren die onderling afrekenen, vallen er niet onder. Let wel op bij het pinnen. Volgens SpanjeVandaag melden banken opnames vanaf 3.000 euro aan de Belastingdienst, en vanaf 1.000 euro krijgt de bank vaak al een signaal.

Hoeveel contant geld je thuis in Nederland mag hebben zonder dat het voor box 3 meetelt, lees je in ons eerdere stuk 'Zoveel contant geld mag je in 2026 belastingvrij thuis hebben'.