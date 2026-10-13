Overwinteren in Spanje? Deze vier regels kunnen je verblijf duur maken

Een paar maanden zon in plaats van grijze Hollandse dagen: voor veel gepensioneerden is overwinteren in Spanje een vast ritueel. Dat kan prima, maar ondertussen tikken er vier klokken, in twee landen. Wie er één mist, kan zijn AIO-aanvulling kwijtraken, met de Spaanse fiscus te maken krijgen of zich moeten uitschrijven bij de gemeente.

Klok 1: 13 weken, als je een AIO-aanvulling hebt

Is je AOW niet volledig en krijg je daarom een AIO-aanvulling? Dan mag je maximaal 91 dagen, oftewel 13 weken, per jaar buiten Nederland zijn. Alle reizen tellen bij elkaar op. Ook rond de jaarwisseling mag je niet langer dan 91 dagen achter elkaar weg. Heeft je partner de AOW-leeftijd nog niet, dan geldt voor die partner 28 dagen. Blijf je langer weg, dan stopt de aanvulling en moet je die opnieuw aanvragen.

Zonder AIO is er meer ruimte. Het is verstandig om een verblijf van drie maanden of langer bij de SVB te melden.

“Met een AIO-aanvulling is een hele winter weg al snel te lang.”

Klok 2: 3 maanden, de Spaanse registratie

Als EU-burger mag je drie maanden in Spanje verblijven met alleen een geldig paspoort of identiteitskaart. Blijf je langer, dan moet je je inschrijven in het Registro Central de Extranjeros. Je krijgt dan een registratiecertificaat met je NIE-nummer. Dat regel je persoonlijk bij een Oficina de Extranjería of een aangewezen politiebureau.

Klok 3: 183 dagen, de Spaanse fiscus

Ben je in een kalenderjaar meer dan 183 dagen in Spanje, dan ziet Spanje je als fiscaal inwoner. Je betaalt daar dan belasting over je wereldwijde inkomen. Korte uitstapjes tellen gewoon mee, tenzij je kunt aantonen dat je elders fiscaal inwoner bent. Ook onder de 183 dagen kan Spanje je als inwoner zien, bijvoorbeeld als het centrum van je economische belangen daar ligt.

Klok 4: 8 maanden, je Nederlandse gemeente

Verblijf je binnen een jaar meer dan acht maanden in het buitenland, dan moet je je uitschrijven uit de Basisregistratie Personen. Dat geldt ook als je je huis in Nederland aanhoudt. De maanden hoeven niet achter elkaar te liggen. Een lange winter plus een lange zomerreis kan je dus over de grens brengen.

“Vier klokken tikken tegelijk, in twee landen.”

En je zorgverzekering?

Bij reizen korter dan een jaar blijf je onder de Nederlandse wetgeving verzekerd. Neem je Europese zorgpas (EHIC) mee: daarmee krijg je medisch noodzakelijke zorg via het publieke Spaanse stelsel. In een privékliniek werkt die pas niet. Daar vergoedt de basisverzekering hooguit het Nederlandse tarief en betaal je het verschil zelf, tenzij een aanvullende of reisverzekering bijspringt. Het eigen risico geldt ook in Spanje.

Rekenvoorbeeld: van 1 november tot en met 31 maart

151 dagen weg: ruim boven de 91 dagen voor wie AIO krijgt

Langer dan drie maanden in Spanje: inschrijving verplicht

61 dagen in 2026 en 90 in 2027: per kalenderjaar ruim onder de 183 dagen

Ruim onder acht maanden: je blijft ingeschreven, tenzij je de rest van het jaar ook lang weg bent

Twijfel je over je eigen situatie? Vraag het dan vóór vertrek na bij de SVB, je gemeente en je zorgverzekeraar. Vooraf vragen is een stuk eenvoudiger dan achteraf rechtzetten.

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