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Cuba beschuldigt VS van druk op landen voor VN-stemming

Samenleving
door anp
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HAVANA (ANP/RTR) - De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez stelt dat de Verenigde Staten dreigen met sancties voor landen die Cuba steunen bij een stemming in de Verenigde Naties. Volgende week stemmen alle lidstaten over een resolutie waarin wordt opgeroepen om de Amerikaanse blokkade van het eiland te beëindigen.
"Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voert ongekende druk uit", aldus Rodríguez. Volgens hem zou ook minister Marco Rubio zelf op "brutale wijze" landen dwingen om hun stem te veranderen.
De Amerikanen hebben al tientallen jaren een handelsembargo ingesteld tegen Cuba en ieder jaar wordt daarover gestemd door de Algemene Vergadering van de VN. Sinds 1992 wist Cuba bij elke stemming een ruime meerderheid achter zich te krijgen, hoewel dit nooit leidde tot ander beleid door de VS.
De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft de druk op Cuba dit jaar flink opgevoerd. De sancties werden verzwaard en de VS zorgen er nu voor dat er nauwelijks nog olie kan worden geleverd aan het eiland.
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