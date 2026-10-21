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Demonstraties in delen Parijs donderdag verboden

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - In delen van Parijs is het donderdag verboden om te demonstreren, heeft de politie aangekondigd. Na de grote rellen van afgelopen weekend proberen de autoriteiten te voorkomen dat het de komende dagen weer uit de hand loopt.
Het demonstratieverbod geldt van 08.00 uur tot 20.00 uur op prominente plekken in de Franse hoofdstad. Het gaat onder meer om het gebied rond het presidentieel paleis (Élysée), het parlement, het Louvre en de Champs-Élysées.
De afgelopen dagen gold in delen van Parijs ook al een avondklok om de onrust tegen te gaan. Ook in andere steden als Lille en Lyon werd zo'n uitgaansverbod ingesteld.
Vooral voor komende zaterdag zijn weer grote demonstraties aangekondigd. De regering heeft gezegd een grote politiemacht in te zetten om grootschalige rellen te voorkomen.
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