Website DigiD weer toegankelijk

DEN HAAG (ANP) - De website van DigiD is weer bereikbaar, nadat die het grootste gedeelte van de dag was afgesloten vanwege twee zwakke plekken in de PHP-programmeertaal. De meeste websites die worden beheerd door Logius zijn weer online, maar nog niet allemaal, meldt een woordvoerster.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft laten weten dat er geen signalen zijn dat er misbruik van de zwakke plekken is gemaakt.

Hoewel de website van DigiD urenlang onbereikbaar was, kon het aanmeldscherm dat wordt gebruikt voor allerlei websites wel gewoon worden gebruikt.