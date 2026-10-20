De verwarming gaat deze week weer vaker aan, en nu blijkt dat veel mensen het onderhoud van hun cv-ketel hebben laten liggen. Heb jij dat ook gedaan? Dan ben je dit jaar niet de enige. Maar als je nu nog wacht, kom je mogelijk achteraan in een flinke rij te staan.

Volgens een analyse van offerteplatform Homedeal, verspreid via ANP Persportaal en overgenomen door Installatie.nl, kwamen er in september 2026 49 procent minder aanvragen voor cv-ketelonderhoud binnen dan in dezelfde maand vorig jaar. Ten opzichte van het septembergemiddelde van de afgelopen drie jaar was de daling zelfs 58 procent.

De warme september hield de verwarming uit

September is voor veel huishoudens normaal het moment om de ketel te laten controleren, voordat de verwarming vaker aangaat. Volgens Homedeal bleef die najaarsdrukte dit jaar opvallend uit. Het platform ziet het weer als mogelijke verklaring: volgens het KNMI was het in september 2026 gemiddeld 16,7 °C. Dat is ruim twee graden warmer dan het gemiddelde van 14,7 °C.

Veel mensen denken pas aan hun cv-ketel op het moment dat de verwarming weer aangaat. Dit jaar kwam dat moment voor veel huishoudens later. - Myrthe van der Putten, expert bij Homedeal

Het uitgestelde onderhoud komt nu in één keer

Dat moment is er nu. Weeronline verwachtte voor dinsdag 20 oktober maxima van 10 tot 13 graden, wat aan de frisse kant is voor de tijd van het jaar. Homedeal verwacht dat de vraag naar onderhoud snel toeneemt nu de temperatuur zakt.

Normaal zijn de aanvragen verspreid over september en oktober. Nu bestaat volgens het platform het risico dat veel huishoudens hun onderhoud tegelijk willen laten doen. “Installateurs hebben maar een beperkt aantal uren per dag”, zegt Van der Putten. Daardoor kunnen de wachttijden oplopen.

Alle aanvragen die nu zijn blijven liggen, kunnen straks tegelijk binnenkomen. - Myrthe van der Putten, Homedeal

Het gaat om cijfers van één platform

Wel een belangrijke kanttekening: de cijfers gaan alleen over aanvragen via Homedeal. Installatie.nl schrijft erbij dat ze daarom geen volledig beeld geven van de vraag naar onderhoud in de hele installatiesector. Bij Homedeal vraag je offertes van installateurs aan. De waarschuwing voor drukte komt dus van een partij die zelf bij die aanvragen betrokken is. En het warme weer noemt het platform zelf een mogelijke verklaring, geen bewezen oorzaak.

Uitstellen deden dit jaar veel mensen. Juist daardoor kan wachten nu tijd kosten.

Bij een storing telt voorrang

Een geplande beurt kun je een paar weken opschuiven, een storing niet. Met een onderhoudscontract krijg je bij een storing voorrang op mensen zonder contract, zegt de Consumentenbond. In een basisabonnement zitten volgens de bond vrijwel altijd voorrijkosten, het arbeidsloon bij onderhoud en een 24-uursstoringsdienst. De meeste mensen in het panel van de Consumentenbond betaalden €15 of minder per maand.

Kijk wel goed wat er precies in zit. Bij sommige contracten zijn bij een storing alleen de voorrijkosten gedekt en betaal je het arbeidsloon apart. Bij een ingewikkelde storing kan dat alsnog duur uitvallen. Let ook op de looptijd: installateur Holland Warmte hanteert bijvoorbeeld een minimale looptijd van 24 maanden. Wil je zonder contract spoedhulp bij een storing, dan betaal je volgens Pricewise een hoger tarief.

Wat een losse beurt, een abonnement en een spoedklus kosten, lees je in ons eerdere stuk Moet je cv-ketel elk jaar een onderhoudsbeurt? Bij moderne ketels is eens per twee jaar vaak genoeg, maar van 1,1 miljoen ketels weet niemand of er überhaupt naar gekeken wordt. Ben je veel thuis en zit je liever geen dagen in de kou, dan kan die voorrang zwaarder wegen dan het maandbedrag.

Dit kun je zelf doen terwijl je wacht

Een deel van de problemen aan het begin van het stookseizoen los je zelf op. Hoor je getik of geborrel in de radiatoren, lees dan Tikt of borrelt je verwarming nu hij weer aanstaat? Dan zit er waarschijnlijk lucht in. Valt de ketel uit na een koude nacht? Kijk dan eerst in Vriest het voor het eerst? Slaat je cv-ketel dan op storing, kijk eerst naar het pijpje buiten aan de muur, voordat je een monteur laat komen.

Wat je nu kunt doen