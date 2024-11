CvdM noemt uitlatingen ON!-topman 'zorgwekkend' en wil antwoorden

HILVERSUM (ANP) - Het Commissariaat voor de Media is "geschrokken" van de signalen over ON!-topman Gert Jan Mulder waar de Volkskrant vrijdag over berichtte. Dat meldt de mediawaakhond zaterdag aan het ANP. De toezichthouder van omroep Ongehoord Nederland verspreidde op sociale media de omvolkingstheorie en beschrijft homoseksualiteit als "besmettelijk". Ook plaatste Mulder negatieve en stigmatiserende berichten over moslims.

"Voor het commissariaat staat voorop dat racisme, antisemitisme en denigrerende uitingen over delen van de bevolking niet thuishoren bij de publieke omroep", stelt de organisatie. "De signalen in die richting zijn zorgwekkend." Het commissariaat heeft ON! om opheldering gevraagd over de uitspraken. ON! stelde vrijdag in een korte reactie dat de quotes in de Volkskrant "een selectieve opsomming van uit de context gehaalde uitspraken" zijn.

Het Commissariaat voor de Media kondigde deze zomer al een onderzoek naar ON! aan. Het onderzoek werd gestart na signalen van wangedrag op de werkvloer bij ON!, maar ook na berichten dat minister Reinette Klever (Ontwikkelingssamenwerking), die tot haar aantreden in het kabinet-Schoof bestuurder bij ON! was, de financiële overdracht van de omroep niet goed geregeld zou hebben.

Geschrokken

Het commissariaat heeft omroep Ongehoord Nederland vrijdag vragen gesteld over de gang van zaken rond Mulder en hoopt "aanvullende informatie" te krijgen van de omroep. De NPO liet in reactie op de publicatie in de Volkskrant weten haast te willen maken met het aanscherpen van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep. Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) stelde dat de uitlatingen van Mulder "ronduit racistisch" zijn en beklemtoont dat zijn uitspraken "het publieke omroepbestel en de Nederlandse bevolking schaden". Ook minister Eppo Bruins (OCW) zei te zijn "geschrokken" en kondigde aan in gesprek te gaan met de NPO.

De mediawaakhond benadrukt zaterdag dat "de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep stelt dat van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij integer handelen en gedrag vertonen dat bijdraagt aan de onafhankelijkheid en integriteit van de mediaorganisatie". Maar het commissariaat heeft zelf "geen rol of bevoegdheden waar het gaat om de beoordeling van de geschiktheid of betrouwbaarheid" van bestuurders.