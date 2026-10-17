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Russische gezant noemt opschorting sancties VS 'historisch'

Samenleving
door anp
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MOSKOU (ANP/AFP) - Dat de Amerikaanse president Donald Trump sancties tegen Rusland tegenhoudt, markeert volgens de Russische gezant Kirill Dmitriëv een "historisch moment". Trump blokkeerde per decreet maatregelen tegen inkomsten uit Russische olie en gas. Die waren vastgelegd in een wet die hij een maand geleden zelf had getekend.
"De opschorting van enkele bepalingen uit de Graham Act vormt een belangrijk en waarlijk historisch moment", aldus Dmitriëv op X, verwijzend naar de wet waaruit de sancties voortvloeiden. Volgens hem berokkende de wet "ernstige schade, vooral aan de economie van de VS en de wereldmarkten".
Trump kwam terug op de sancties tegen Rusland nadat hij een deal had gesloten met Moskou waarmee grote hoeveelheden diesel op de wereldmarkt komen. Door Trumps oorlog in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen gestegen en zijn tekorten ontstaan. De hogere kosten zijn een politiek thema geworden bij de aankomende Amerikaanse verkiezingen, de zogenoemde midterms.
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